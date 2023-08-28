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Yerel Depoda dolar bastılar! Şaşkın hırsız: satarken yakalandılar! Sahte dolar şoku, şok olay!
Yerel

Depoda dolar bastılar! Şaşkın hırsız: satarken yakalandılar! Sahte dolar şoku, şok olay!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 21:50:00 - 2023-08-28 21:53:04
Depoda dolar bastılar! Şaşkın hırsız: satarken yakalandılar! Sahte dolar şoku, şok olay!

Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmek isteyen kişilere yönelik operasyonda, 2 milyon 152 bin sahte dolar ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde ikamet eden bazı kişilerin, kiraladıkları depoda kurdukları matbaada sahte dolar imal ettikleri belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekiplerin 26 Ağustos’ta düzenlediği operasyonda, sahte paraların alıcılara teslimi sırasında 8 zanlı suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 21 bin 520 sahte 100 dolar, para basımında kullanılan makineler ile kalıplar ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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