Denver 2 testi nedir, nasıl yapılır?

Denver 2 testi, 0-6 yaş arasındaki çocukların belli aralıklarla gelişimlerini gözlemlemek ve gelişimsel riskleri belirlemek için kullanılan bir yöntemdir.

Denver 2 testi nasıl yapılır?

Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmede kullanılan bu test ; Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları saptamada, gelişimsel gerilik olduğundan şüphelenilen işlevleri nesnel bir ölçütle doğrulamada, gelişimsel olarak risk altındaki çocukları (çoğul gebelik, ailede gelişimsel sorun olanlar vb.) gözlemlemede kullanılır.



Denver 2 testi, Zeka testi olarak değil, gelişim tarama testidir. Kişisel- sosyal, ince motor, dil ve kaba motor olmak üzere dört alt testten ve 134 maddeden oluşmaktadır.



Kişisel- Sosyal: insanlarla iletişim kurma, ihtiyaçlarını karşılayabilme durumu



İnce motor- uyumsal: el-göz koordinasyonu, nesneleri kullanabilme becerisi



Dil: duyduğunu anlama, dili kullanma becerisi



Kaba motor: hareket yeteneğini gözlemler ve değerlendirir.



Yapılan test sonucunda gelişim alanlarında herhangi bir gecikme saptanması durumunda, gecikmenin olduğu gelişim alanına yönelik destekte bulunması için aile bilgilendirilir.