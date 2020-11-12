Denver 2 testi nedir, nasıl yapılır?
Denver 2 testi, çocuk gelişimi zamanında uygulanan tarama testlerinden birisidir. 0-6 yaş aralığında olan çocuklar için uygulanan Denver 2 testi, yaşa uygun becerilerin değerlendirilmesinde önem taşır. Peki, Denver 2 testi nedir, nasıl yapılır? İşte, Denver 2 testi hakkında merak edilen bilgiler…
Denver 2 testi, 0-6 yaş arasındaki çocukların belli aralıklarla gelişimlerini gözlemlemek ve gelişimsel riskleri belirlemek için kullanılan bir yöntemdir.
Denver 2 testi nasıl yapılır?
Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmede kullanılan bu test ; Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları saptamada, gelişimsel gerilik olduğundan şüphelenilen işlevleri nesnel bir ölçütle doğrulamada, gelişimsel olarak risk altındaki çocukları (çoğul gebelik, ailede gelişimsel sorun olanlar vb.) gözlemlemede kullanılır.
Denver 2 testi, Zeka testi olarak değil, gelişim tarama testidir. Kişisel- sosyal, ince motor, dil ve kaba motor olmak üzere dört alt testten ve 134 maddeden oluşmaktadır.
Kişisel- Sosyal: insanlarla iletişim kurma, ihtiyaçlarını karşılayabilme durumu
İnce motor- uyumsal: el-göz koordinasyonu, nesneleri kullanabilme becerisi
Dil: duyduğunu anlama, dili kullanma becerisi
Kaba motor: hareket yeteneğini gözlemler ve değerlendirir.
Yapılan test sonucunda gelişim alanlarında herhangi bir gecikme saptanması durumunda, gecikmenin olduğu gelişim alanına yönelik destekte bulunması için aile bilgilendirilir.