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Sağlık Denver 2 testi nedir, nasıl yapılır?
Sağlık

Denver 2 testi nedir, nasıl yapılır?

Denver 2 testi, çocuk gelişimi zamanında uygulanan tarama testlerinden birisidir. 0-6 yaş aralığında olan çocuklar için uygulanan Denver 2 testi, yaşa uygun becerilerin değerlendirilmesinde önem taşır. Peki, Denver 2 testi nedir, nasıl yapılır? İşte, Denver 2 testi hakkında merak edilen bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:19:00 -
Denver 2 testi nedir, nasıl yapılır?

Denver 2 testi, 0-6 yaş arasındaki çocukların belli aralıklarla gelişimlerini gözlemlemek ve gelişimsel riskleri belirlemek için kullanılan bir yöntemdir.

Denver 2 testi nasıl yapılır?

Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmede kullanılan bu test ; Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları saptamada, gelişimsel gerilik olduğundan şüphelenilen işlevleri nesnel bir ölçütle doğrulamada, gelişimsel olarak risk altındaki çocukları (çoğul gebelik, ailede gelişimsel sorun olanlar vb.) gözlemlemede kullanılır.

Denver 2 testi, Zeka testi olarak değil, gelişim tarama testidir. Kişisel- sosyal, ince motor, dil ve kaba motor olmak üzere dört alt testten ve 134 maddeden oluşmaktadır.

Kişisel- Sosyal: insanlarla iletişim kurma, ihtiyaçlarını karşılayabilme durumu

İnce motor- uyumsal: el-göz koordinasyonu, nesneleri kullanabilme becerisi

Dil: duyduğunu anlama, dili kullanma becerisi

Kaba motor: hareket yeteneğini gözlemler ve değerlendirir.

Yapılan test sonucunda gelişim alanlarında herhangi bir gecikme saptanması durumunda, gecikmenin olduğu gelişim alanına yönelik destekte bulunması için aile bilgilendirilir.

 

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