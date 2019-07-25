Dentapol Ordu’ya açılıyor Entamed Group’un premium segmentteki markası Dentapol Ordu’da kapılarını gülümsemeye açıyor.

Entamed Group’un premium segmentteki markası Dentapol Ordu’da kapılarını gülümsemeye açıyor. Entamed Group 9. şubesini Ordu’da seçkin davetlilerin, ünlü simaların ve halkın katılımıyla gerçekleştirecek.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji bölümünün araştırmalarına göre Türkiye’nin en sağlıklı kenti olan Gölköy’e açılacak olan Dentapol 2018 yılında zincirleşme ve Türkiye’ de büyüme kararı alan Entamed GROUP daha fazla hastalarının gülümsemesini sağlamak için yaklaşık 22 yıldır hizmet veriyor.

22 yıl önce Ankara Tunalı Hilmi’de başlayan serüven yıllar içinde ilkeli, güler yüzlü hizmet ve koşulsuz hasta memnuniyeti politikası sayesinde hastaları tarafından güven duyulan marka haline geldi.

Yurt dışında sağlık turizmine devam eden Entamed Group’un Londra’da ki ofisi sayesinde Türkiye’ye tedavi amaçlı hasta akışını sağlayarak sağlık turizmine ivme katıyor.

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