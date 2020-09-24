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Dünya Densiz Alman’ ensiz Alman’ın küstahl küstahlığı
Dünya

Densiz Alman’ ensiz Alman’ın küstahl küstahlığı

Almanya’nın eski Ankara Büyükelçisi Erdmann, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “nefesinin kesilmesinin” ardından Türkiye ile yeniden dost olacaklarını belirterek, içindeki nefreƟ döktü.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:58:00 -
Densiz Alman’ ensiz Alman’ın küstahl küstahlığı

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de sürdürdüğü faliyetler Yunanistan kadar, diğer haçlıları da çıldırƨ yor. Başta Yunanistan ile Rum yöneƟ mi olmak üzere birçok ülke Türkiye’nin bu haklı çabalarını engellemeye çalışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşu Alman elçiyi bile çıldırƴ . 2 ay öncesine kadar Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten MarƟ n Erdmann, Frankfurter Allgemeine Zeitung’a (FAZ) Türkiye ile AB arasında süren gerginlikle ilgili bir makale kaleme aldı. AB’nin şu ana kadar Türkiye’ye boyun eğdirememesine değinen Erdmann, “Erdoğan’ın nefesi kesildiğinde” isimli makalesinde “Avrupa, Erdoğan’ın ‘nefesi kesilene’ kadar sabırlı ve dikkatli olmalı. O gün geldiğinde Türkiye tekrar ‘dostumuz’ olacak” ifadelerini kullanarak nefreƟ ni ortaya döktü.

Türkiye tükenene kadar...

AB’ye ve NATO üyesi ülkelere çözüm önerisi de sunan Erdmann şu ifadeleri kullandı: “Stratejik dikkat, ertesi güne, yani Türkiye’nin mevcut liderliğinin gücünün tükendiği güne odaklanılmalı. Bunun için bir tarih yok, ancak bir süredir mevcut sistemin çöküşünün işaretleri var. Çünkü X gününden sonra bile Türkiye, dünyanın en huzursuz bölgelerinden birinde komşumuz, ortağımız ve isƟ krarın çapası olarak kalacak.”

 

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