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Denizlispor’dan transfer müjdesi

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, bu hafta içerisinde yeni transferlere imza attırmaya başlayacaklarını söyleyerek, "Şehri heyecanlandıracak bir isme önümüzdeki günlerde imza attıracağız.

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:28
Denizlispor’dan transfer müjdesi

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, bu hafta içerisinde yeni transferlere imza attırmaya başlayacaklarını söyleyerek, "Şehri heyecanlandıracak bir isme önümüzdeki günlerde imza attıracağız. Transfer konusunda bir sıkıntımız yok" dedi.


Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinde 10 milyon Euro gibi bir bütçelerinin olduğunu belirten Başkan Çetin, bu bütçenin yapılan transfer görüşmelerinde arttığını söyledi.



“Yücel İldiz ile bir sıkıntımız yok"


Teknik Direktör Yücel İldiz’in geleceği ile ilgili de konuşan Çetin, “Hocayla ilgili hiç bir sorunumuz yok. Hocamızın gidip gitmemesi konusunda hocamızın kızına kadar yazmış insanlar. Kızcağız bu yazıları bize atıyor. İnsanları huzursuz etmenin bir anlamı yok. Bizim şu anda kulüp olarak transfer konusunda hiçbir sıkıntımız yok” diye konuştu.



“Şehri heyecanlandıracak bir isim geliyor”


Transferde görüşmelerinin sürdüğünü ancak futbolcu ismi vermenin doğru olmayacağını kaydeden Başkan Ali Çetin, “Bugün veya yarın imzalar başlayacak. Yapılan her transferde kamuoyu hemen bilgilendirilecek. Flaş denilecek futbolcu transferlerimiz olacak. Şehri heyecanlandıracak bir ismi kadromuza dahil edeceğiz. Kamuoyundan biraz daha sabır istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:28
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