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Denizlispor’dan Aytaç Kara hamlesi

Süper Lig’e yükselen Denizlispor, Bursaspor’un genç orta saha oyuncusu Aytaç Kara’yı renklerine bağlamak için kolları sıvadı.

09 Haziran 2019 Pazar 12:38
Denizlispor’dan Aytaç Kara hamlesi

Süper Lig’e yükselen Denizlispor, Bursaspor’un genç orta saha oyuncusu Aytaç Kara’yı renklerine bağlamak için kolları sıvadı. Kariyerine Süper Lig’de devam etmek isteyen 26 yaşındaki futbolcu, bu teklife sıcak bakıyor.


Spor Toto 1. Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig’e yükselen Denizlispor, ligde başarı ve devamlılık sağlamak için transfer çalışmalarına başladı. Kadroda transfer yapılacak bölgeleri belirleyen yönetim, Süper Lig’de kötü bir sezon geçirip küme düşen Bursaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara için yeşil-beyazlı ekibin kapısını çaldı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Horozlar, gelecek sezonda 26 yaşındaki oyuncuyu orta sahada rakiplerine karşı önemli bir silah olarak kullanmak istiyor. Kariyerine Süper Lig’de devam etmek isteyen Kara’nın ise bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Bursaspor yönetiminin transfere olumlu yanıt vermesi durumunda Aytaç Kara, yeşil-siyahlı ekibin yolunu tutacak.


Bu sezon 32 maça çıkıp 6 gol atan Kara’nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:38
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