Denizlispor'da transfer çalışmaları

1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Balıkesirspor Baltok'ta forma giyen Oğuz Yılmaz ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Son olarak Balıkesirspor Baltok forması giyen stoper Oğuz Yılmaz ile prensip anlaşmasına varan Denizlispor yönetimi, resmi işlemlerin ardından oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Takımından ayrılan 26 yaşındaki futbolcu ile Antalya'da sözleşme imzalandığı ve oyuncunun buradaki kampa katıldığı öğrenildi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "İnşallah 'o sene bu sene' olacak. İyi bir gidişatımız var. Yeni transferlerle biraz daha güçlenip yolumuza devam edeceğiz. Artık hedefimiz Süper Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı.