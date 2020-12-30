  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Denizlispor'da Aissati ayrıldı
Spor

Denizlispor'da Aissati ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Ismail Aissati'nin, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 21:13:00 -
Denizlispor'da Aissati ayrıldı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ismail Aissati'nin alacakları için kulübe ihtar gönderdiği, kendisine hak ettiği ücretlerle ilgili birçok ödeme planı sunulduğu belirtildi.

Yayıncı kuruluşun söz verdiği ödemeleri zamanında yapmaması nedeniyle tüm kulüplerin futbolcu maaşlarını ödemekte zorlandığının kamuoyunca bilindiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımızdan Ismail Aissati, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Kendisi hiçbir ödeme planını kabul etmeyerek, sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi tercih etmiştir. Bu zor dönemde aramızdan ilk ayrılan oyuncunun Ismail Aissati olması ise hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Denizlispor'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
Yerel

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Akıllarda koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı devam ediyor mu yoksa uzatıldı mı? Sorusu bulunuyor. Bu sorunun c..
2021 altın fiyatları için bomba tahmin! Uzmanı açıkladı
Gündem

2021 altın fiyatları için bomba tahmin! Uzmanı açıkladı

Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken yatırımcılar ise 2021 yılında fiyatların ne yönlü olacağını merak ediyor. Bazı uzmanlara göre 2021 altın..
Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler
Dünya

Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler

Hindistan ile sınır hattında büyük bir kriz yaşayan Pakistan, Çin'den 14 adet savaş uçağı aldı. Pakistan yaşanan gelişmeyi 'Ülkemiz için dön..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay