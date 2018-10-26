Denizlispor yükselişini devam ettirdi
1. Lig’in 10. haftasında Altay, sahasında Denizlispor’a 3-1 mağlup oldu.26 Ekim 2018 Cuma 21:26
Altay 1 – Denizlispor: 3
Stat: Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Kemal Mavi xx, Hüseyin Tetik xx
Altay: Emre xx, Özgür xx, Gençer xx, Ivanov xx (Pedro dk. 46 x), Yasin xx, Ferhat xx (Daf dk. 76 x), Atakan xx, Aganovic xx, Tevfik xx (Furkan dk. 68 x), Kappel xx, Paixao xx
Yedekler: Egemen, Metin, Murat Uluç, Daf, Murat Uslu
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Denizlispor: Adam xx, Kerem Can xx, Taha xx, Abdülkerim xx, Alperen xx, Deniz xx, Recep xx, Aissati xx, Burak xx (Mbamba dk. 68 x), Burak Çalık xx (Gökhan dk. 82 x), Mehmet Akyüz xx (Saddar dk. 90 ?)
Yedekler: Asil, Furkan, Cenk, Himmet
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Paixao (dk 12) (Altay), Alperen (dk. 24), Burak Çalık (dk. 30), Taha (dk. 65) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Paixao, Aganovic (Altay)
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