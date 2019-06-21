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Denizlispor, Tolgahan Acar’ı renklerine bağladı

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Denizlispor, geçtiğimiz sezon Sivaspor’da forma giyen Tolgahan Acar’ı renklerine bağladı.

21 Haziran 2019 Cuma 18:55
Denizlispor, Tolgahan Acar’ı renklerine bağladı

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Denizlispor, geçtiğimiz sezon Sivaspor’da forma giyen Tolgahan Acar’ı renklerine bağladı.


Süper Lig’de güçlü bir kadroyla mücadele etmenin hazırlıklarını sürdüren Denizlispor, Cristian Sapunaru ve Tiago Lopes’in ardından Sivasspor forması giyen 33 yaşındaki kaleci Tolgahan Acar ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı. Acar için Haluk Ulusoy Tesisleri’nde imza töreni düzenledi.Denizlispor’u hedefleri olan bir kulüp olduğu için tercih ettiğini belirten tecrübeli kaleci, “Başkanımızın ve kulübümüzün hedefleri doğrultusunda çalışmalarımı sürdüreceğim. Adam Stachowiak bu takımda geçtiğimiz yıl şampiyonluk yaşamış bir kaleci. Kendisine saygı duyuyorum. Ben de 2 yıldır Süper Lig’de forma giyen bir kaleciyim. Önemli bir deneyim kazandım. Önemli olan takımdaki rekabettir. Bu rekabette iyi olan da formayı alır" dedi.


Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise şunları söyledi:


"Tolgahan’a çok güveniyoruz. Artık kalemiz emin ellerde. Belirttiğimiz ilk 5 hedefine emin adımlarla gidebilmek için takımımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:55
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