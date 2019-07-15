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Denizlispor takım kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Yukatel Denizlisporyeni sezon öncesi kadrosunu geliştirmeye devam ediyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:09
Denizlispor takım kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Yukatel Denizlisporyeni sezon öncesi kadrosunu geliştirmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlıların bu hafta 3 futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.


Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek Yukatel Denizlispor, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Adam Stackhowiak ve Keremcan Akyüz ile başladığı transfer serüveninde Trabzonspor’dan Rodallega, Akhisarspor’dan Mustafa Yumlu, Kayserispor’dan Lopes ile Sapunaru ve Sivasspor’dan Tolgahan’ı ve son olarak Beşiktaş’tan Sedat Şahintürk’ü kadrosuna katmıştı. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba gösteren yeşil-siyahlılar dış transferde Hadi Sacko ve Mahmoud Kahraba ile anlaşma sağladı. İki oyuncunun bu hafta içinde imzaya gelmesi bekleniyor.


Horoz’da bir diğer sevindirici haber ise geçtiğimiz sezonun yıldızı İsmail Aissati’den geldi. Anlaşma sağlanan oyuncu ile bu hafta imzaların atılması bekleniyor.


Denizlispor’un Fransız orta saha Johan Cabaye ile görüştüğü iddia edildi. 1 Ocak’tan bu yana kulüpsüz olan 33 yaşındaki yıldız oyuncunun adının transfer söylentilerinde bile geçmesi taraftar heyecanlandırdı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:09
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