Denizlispor, Süper Lig'e veda etti
Süper Lig'in 39. Haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybeden Denizlispor küme düştü.
Rizespor'a evinde 1-0 kaybeden Denizlispor Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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Süper Lig'in 39. Haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybeden Denizlispor küme düştü.
Rizespor'a evinde 1-0 kaybeden Denizlispor Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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