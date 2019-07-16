Denizlispor, Sacko'yu transfer etti
- Yeşil-siyahlı kulüp, Ankaragücü forması da giyen Malili futbolcu Hadi Sacko'yu kadrosuna kattı16 Temmuz 2019 Salı 11:29
DENİZLİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Malili futbolcu Hadi Sacko ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Malili futbolcu Hadi Sacko'nun bonservisinin alındığı ve futbolcunun 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
25 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Ankaragücü'nde yarım dönem forma giymişti.
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