Denizlispor, Sacko'yu transfer etti - Yeşil-siyahlı kulüp, Ankaragücü forması da giyen Malili futbolcu Hadi Sacko'yu kadrosuna kattı



DENİZLİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Malili futbolcu Hadi Sacko ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Malili futbolcu Hadi Sacko'nun bonservisinin alındığı ve futbolcunun 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Ankaragücü'nde yarım dönem forma giymişti.



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