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Denizlispor, Sacko'yu transfer etti

- Yeşil-siyahlı kulüp, Ankaragücü forması da giyen Malili futbolcu Hadi Sacko'yu kadrosuna kattı

16 Temmuz 2019 Salı 11:29
Denizlispor, Sacko'yu transfer etti


DENİZLİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Malili futbolcu Hadi Sacko ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Malili futbolcu Hadi Sacko'nun bonservisinin alındığı ve futbolcunun 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Ankaragücü'nde yarım dönem forma giymişti.


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:29
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