Denizlispor ligden düştü mü?
Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi Denizlispor 1-0 kaybetti. Peki, Denizlispor küme düştü mü?
Süper Lig'de hem zirvede hem de düşme hattında heyecan sürüyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de koronavirüs sebebiyle küme düşme yaşanmamıştı. TFF 1. Lig'den gelen 3 takımla 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de 21 takım mücadele ediyor. Bu yıl bir alt lige 4 takım düşecek. Peki, Denizlispor küme düştü mü?
Denizlispor ligden düştü mü?
Süper Lig’in 39.haftasında Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu. Böylelikle ligin bitimine 3 hafta kala Denizlispor küme düştü.