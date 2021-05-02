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Spor Denizlispor ligden düştü mü?
Spor

Denizlispor ligden düştü mü?

Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi Denizlispor 1-0 kaybetti. Peki, Denizlispor küme düştü mü?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 18:06:00 -
Denizlispor ligden düştü mü?

Süper Lig'de hem zirvede hem de düşme hattında heyecan sürüyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de koronavirüs sebebiyle küme düşme yaşanmamıştı. TFF 1. Lig'den gelen 3 takımla 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de 21 takım mücadele ediyor. Bu yıl bir alt lige 4 takım düşecek. Peki, Denizlispor küme düştü mü?

Denizlispor ligden düştü mü?

Süper Lig’in 39.haftasında Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu. Böylelikle ligin bitimine 3 hafta kala Denizlispor küme düştü.

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