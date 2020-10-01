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Spor Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin: "Konyaspor maçını kazanarak çıkışa geçeceğiz"
Spor

Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin: "Konyaspor maçını kazanarak çıkışa geçeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:47:43 -
Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin: "Konyaspor maçını kazanarak çıkışa geçeceğiz"

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, hafta sonu sahalarında İttifak Holding Konyaspor ile yapacakları maçı kazanarak çıkışa geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Çetin, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve ailelerinin kulüp başkan yardımcısı Yavuz Cinkaya'nın ev sahipliğinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını kaydederek, ligin 4. haftasında pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

Önlerinde uzun bir maratonun bulunduğunu aktaran Çetin, "Sezona iyi bir başlangıç yapamadık. Ancak bu durum bizi asla umutsuzluğa sevk etmemektedir. Bu gibi durumları daha önceki yıllarda da yaşadık. Daha yolun başındayız ve önümüzde uzun bir sezon maratonu var. Biz teknik heyet ve futbolcularımıza olan inancımızı hiç kaybetmedik. Birlik beraberlik içerisinde ve çok çalışarak bugünleri geride bırakacağımızdan hiç şüphemiz yok. İttifak Holding Konyaspor maçını kazanarak çıkışa geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Hugo Rodallega ise takım arkadaşları adına yönetim kuruluna teşekkür ederek, ellerinden gelenin fazlasını yapacakları ve galip gelmek için savaşacakları sözünü verdi.

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