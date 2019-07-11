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Denizlispor kazandığı kupanın minyatürünü yaptırıp satışa çıkardı

Yukatel Denizlispor’da kulüp gelirlerini arttırmak için geliştirilen projelerden biri olan minyatür şampiyonluk kupası satışları başladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:38
Denizlispor kazandığı kupanın minyatürünü yaptırıp satışa çıkardı

Yukatel Denizlispor’da kulüp gelirlerini arttırmak için geliştirilen projelerden biri olan minyatür şampiyonluk kupası satışları başladı. İlk minyatür kupa satışını Başkan Ali Çetin gerçekleştirdi. Bin 500 adet yaptırılan minyatür kupalar bin 500 TL’den satılacak.


9 yıl aranın ardından Süper Lig’e geri dönen Denizlispor, sezon öncesi kadro hazırlıklarının yanı sıra, ligin güçlü takımlarından olabilmek için mali çalışmalarına da devam ediyor. Bütçeye katkı sağlamak için projeler geliştiren Kulüp yönetimi tarafından hayata geçirilen Spor Toto 1. Lig minyatür şampiyonluk kupası satışları da başladı. İlk kupa satışını Kulüp Başkanı Ali Çetin, bir inşaat firmasının yetkilileri Tarık Akhan ve Muzaffer Öktem’e yaptı.


Kulüpler için düzenli gelirler oluşturulması gerektiğini vurgulayan Başkan Ali Çetin, "Uzun bir aradan sonra yeniden Süper Lig’e çıktık. Lige uygun bir kadro kurma çabası içindeyiz. Süper Lig’de gelirlerimiz artacak ama giderlerimiz de aynı oranda artacak. Tek bir kaynaktan gelen mali destek yeterli değil, bunun için de projeler üretiyoruz. Kulübü borca sokmadan gelir kaynakları sağlamaya çalışıyoruz. Daha önce bildiğiniz gibi çakmak ve bayrak projelerini yürüttük. Önemli oranda da gelir sağladık. Şimdi de minyatür kupa projesine başladık. Spor Toto 1.Lig şampiyonluk kupası ile aynı malzemeden minyatürlerini yaptırdık ve satışına başladık. Yönetim kurulu olarak kendi ilişkilerimizi kullanıyoruz. Bu sayede kulübe gelir sağlamaya çalışıyoruz. İlk gün olmasına rağmen iyi başladı satışlar. Bu projeden de ciddi gelir elde etmeyi planlıyoruz" dedi.


26.5 santimetre yüksekliğinde olan minyatür kupalar, gümüş ve altın kaplamadan oluşuyor. Bin 500 adetle satışa sunulan minyatür kupalardan, önemli oranda gelir elde edilmesi hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:38
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