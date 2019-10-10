Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta

EURO 2020 Elemeleri kapsamında Süper Lig'de verilen bir haftalık aranın ardından, Denizlispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Süper Lig'in 8. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan mücadelede, son maçında Antalyaspor'a yenilen ayrılan sarı lacivertliler üç puan almak için sahaya çıkacak. Peki, Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Denizlispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman? Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...

Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Denizlispor Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Maçın kanal bilgisi ise henüz belli olmadı.

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla sürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi. Ayrıca milli takımlarında bulunan 11 futbolcunun yanı sıra ayağına özel tabanlık yaptırmak için ABD'de bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın da antrenmanda yer almadığı öğrenildi. Hasan Ali Kaldırım'ın ABD'den 11 Ekim Cuma günü döneceği bildirildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmalarla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Süper Lig 7. hafta maç sonuçları

Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor

Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor

Kasımpaşa 1-4 Konyaspor

Göztepe 4-0 Kayserispor

Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

Sivasspor 3-1 Ankaragücü

Beşiktaş 2-0 Alanyaspor

Gaziantep FK 1-2 Başakşehir

Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

Süper Lig'de 8. hafta fikstürü

Süper Lig puan durumu