0553 313 94 23

Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta

EURO 2020 Elemeleri kapsamında Süper Lig'de verilen bir haftalık aranın ardından, Denizlispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Süper Lig'in 8. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan mücadelede, son maçında Antalyaspor'a yenilen ayrılan sarı lacivertliler üç puan almak için sahaya çıkacak. Peki, Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Denizlispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman? Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...

10 Ekim 2019 Perşembe 22:19
Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta

EURO 2020 Elemeleri kapsamında Süper Lig'de verilen bir haftalık aranın ardından, Denizlispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Süper Lig'in 8. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan mücadelede, son maçında Antalyaspor'a yenilen ayrılan sarı lacivertliler üç puan almak için sahaya çıkacak. Peki, Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Denizlispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman? Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...

Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Denizlispor Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Maçın kanal bilgisi ise henüz belli olmadı.

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla sürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi. Ayrıca milli takımlarında bulunan 11 futbolcunun yanı sıra ayağına özel tabanlık yaptırmak için ABD'de bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın da antrenmanda yer almadığı öğrenildi. Hasan Ali Kaldırım'ın ABD'den 11 Ekim Cuma günü döneceği bildirildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmalarla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Süper Lig 7. hafta maç sonuçları

Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor 

Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor 

Kasımpaşa 1-4 Konyaspor 

Göztepe 4-0 Kayserispor 

Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray 

Sivasspor 3-1 Ankaragücü 

Beşiktaş 2-0 Alanyaspor 

Gaziantep FK 1-2 Başakşehir 

Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor 

Süper Lig'de 8. hafta fikstürü

Süper Lig puan durumu

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 22:19
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Gaziantep
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Denizlispor Fenerbahçe
  11. Denizlispor Fenerbahçe ne zaman
  12. Denizlispor Fenerbahçe saat kaçta
  13. Denizlispor Fenerbahçe hangi kanalda
  14. Denizlispor Fenerbahçe yayın bilgisi
  15. Denizlispor Fenerbahçe izle
  16. Denizlispor Fenerbahçe canlı
  17. Denizlispor Fenerbahçe şifresiz
  18. Denizlispor Fenerbahçe muhtemel 11
  19. Denizlispor Fenerbahçe maçı
  20. Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman
  21. Denizlispor Fenerbahçe maçı saat kaçta
  22. Denizlispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda
  23. Denizlispor Fenerbahçe maçı izle
  24. Süper Lig 7. hafta maç sonuçları
  25. Süper Lig
  26. Süper Lig 8. Hafta
  27. Süper Lig puan durumu
  28. Süper Lig fikstür
  29. Süper Lig maçları
  30. Süper Lig maçları ne zaman
  31. Süper Lig 8. Hafta maçları
  32. Süper Lig 8. Hafta maçları ne zaman
  33. Süper Lig 8. Hafta maçları saat kaçta
  34. Süper Lig 8. Hafta maçları hangi kanalda
  35. Süper Lig 8. Hafta maçları yayın bilgisi
  36. Süper Lig 8. Hafta maç programı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    1. YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize..
    2. 2. Yargı Paketi'ne ilişkin öneri:..
    3. Fava nasıl yapılır? Fava tarifi..
    4. Soğan kebabı nasıl yapılır? Soğan..
    5. Şiveydiz çorbası nasıl yapılır?..
    6. Esed, PKK/PYD ile masaya oturacak mı?..
    7. Bu hafta neden maç yok? Süper Lig..
    8. Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman..
    9. Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı
    10. BMGK'dan Barış Pınarı Harekatı kararı!..
    11. Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman..
    12. Ahmet Türk'ün torunundan alçak sözler!..
    13. Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat..
    14. Margarita pizza nasıl yapılır?..
    15. Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı
    16. Gençlerbirliği antrenmanlara başladı!..
    17. PFDK'tan tarihi ceza! Tam 421 gün
    18. Havan atışı yapan teröristler böyle..
    19. Yusuf Kaplan ve Dursun Ali..
    20. Fuat Oktay'dan çok net operasyon mesajı!
    21. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İşte..
    22. Sefer Aycan'dan Aile Bakanlığı'na..
    23. Zulüm bitmiyor! İşte dünyanın ezansız..
    24. Bakan Albayrak'tan bebek katillerine..
    25. Harekat Avrupa'yı salladı!..
    26. Son dakika deprem mi oldu? İstanbul'da..
    27. İngiltere'den flaş operasyon..
    28. Gerçek risotto nasıl yapılır? Orjinal..
    29. Canan Kaftancıoğlu'ndan şaşırtmayan..
    30. İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika..
    Ahmet Türk'ün torunundan küstah sözler! Türk askerine 'Köpek' dedi
    Ahmet Türk'ün torunundan küstah sözler! Türk askerine 'Köpek' dedi
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü