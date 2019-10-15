Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe Denizlispor deplasmanına konuk olacak. Peki, Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe Denizlispor deplasmanına konuk olacak. Peki, Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. İşte, Denizlispor Fenerbahçe maçının detayları... Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'e iddialı başlayan ancak son haftalarda puan kaybeden Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. 11 puanı bulunan Fenerbahçe 20 Ekim Pazar günü Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak. Süper Lig puan durumu

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