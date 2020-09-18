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Spor Denizlispor, Fede Varela'yı kadrosuna kattı
Spor

Denizlispor, Fede Varela'yı kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 21:56:14 -
Denizlispor, Fede Varela'yı kadrosuna kattı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Arjantinli Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Las Palmas forması giyen Arjantinli oyuncu Fede Varela için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendiği kaydedildi.

Varela'nın 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı törende Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yavuz Cinakaya ile Asbaşkan Uğur Bağbaşlıoğlu'nun hazır bulunduğu belirtildi.


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