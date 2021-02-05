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Spor Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 16:07:00 -
Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Trabzonspor karşısında ilk 11'de maça başlayan oyuncular yenilenme çalışması günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Tedavileri devam eden Hadi Sacko, Özgür Çek ve Veton Tusha, fizyoterapistler eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.

Trabzonspor karşılaşmasında kasığından sakatlanarak oyundan çıkan Recep Niyaz'ın durumu ise bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Yeşil-siyahlılar, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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