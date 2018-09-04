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Denizli’nin ödüllü kültür merkezi açıldı

Teknik Yapı tarafından inşa edilen ve “En iyi Sosyo-Kültürel projesi” ödülünü alan “Denizli Kültür Merkezi” görkemli bir açılışla hizmete girdi.

04 Eylül 2018 Salı 12:09
Denizli’nin ödüllü kültür merkezi açıldı

Merkez Efendi Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan ve 35 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen Denizli Kültür Merkezi’nin açılışında konuşan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Denizli’ye yakışan bir eser inşa etmekten gurur duyduğunu söyledi.

Dünyanın en güzel doğa harikalarından birine sahip Denizli’nin aynı zamanda kültürel zenginlik açısından da dünya tarihi sayfalarında önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Durbakayım, “Bu güzide şehrimiz aynı zamanda Sosyo-Kültürel gelişmişlik açısından parmakla gösterilen en güzel örneklerden biridir. Teknik Yapı olarak bu özel ve güzel şehrimizdeki kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir eser kazandırmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:09
  1. Denizli
  2. Merkez Efendi Belediyesi
  3. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım
  4. En iyi Sosyo-Kültürel projesi ödülü

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