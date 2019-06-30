Denizlili sporcudan Türkiye şampiyonasında 3.’lük gururu Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Gizem Nur Köroğlu, Ankara’da düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda 3.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Gizem Nur Köroğlu, Ankara’da düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda 3. oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden bir başarı haberi daha geldi. 25-30 Haziran tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na, Türkiye genelinde 3 bin sporcu katıldı. Şampiyonada Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı’ndan Sueda Ongun’un ardından Gizem Nur Köroğlu da Türkiye 3.’sü olarak Denizli’yi gururlandırdı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 200’e yakın sporcunun mücadele ettiği 51 kilogram kategorisinde Denizli’ye Türkiye 3.’lüğü getiren Köroğlu’nu tebrik etti.

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