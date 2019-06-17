Denizlili sporcu Balkan şampiyonu oldu

Makedonya’da düzenlenen Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Mehmet Ali Akıncı, Balkan şampiyonu oldu. Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ayşe Naz Özdemir de Denizli’yi gümüş madalya ile gururlandırdı.

Makedonya’da 15-16 Haziran 2019 tarihleri arasındadüzenlenen Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonası’na Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcusu Mehmet Ali Akıncı+73 kg klasmanında tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyayı kazandı. Denizli Büyükşehir Belediyespor’un diğer madalyası ise Judo Takımı sporcusu Ayşe Naz Özdemir, bayanlar 36 kg kategorisini 2. olarak tamamladı ve gümüş madalya almaya hak kazandı.

“Başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Makedonya’da Denizli’yi ve Türkiye’yi temsil eden sporcuları kutlayarak, “Ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandıran şampiyon sporcumuz Mehmet Ali Akıncı ve Ayşe Naz Özdemir’e yürek dolusu teşekkürlerimi iletiyorum. Denizli’miz örnek tesisleri ile başarılı sporcular yetiştirmeye devam edecek” dedi.