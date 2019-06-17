0553 313 94 23

Denizlili sporcu Balkan şampiyonu oldu

Makedonya’da düzenlenen Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Mehmet Ali Akıncı, Balkan şampiyonu oldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:36
Denizlili sporcu Balkan şampiyonu oldu

Makedonya’da düzenlenen Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Mehmet Ali Akıncı, Balkan şampiyonu oldu. Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ayşe Naz Özdemir de Denizli’yi gümüş madalya ile gururlandırdı.


Makedonya’da 15-16 Haziran 2019 tarihleri arasındadüzenlenen Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonası’na Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcusu Mehmet Ali Akıncı+73 kg klasmanında tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyayı kazandı. Denizli Büyükşehir Belediyespor’un diğer madalyası ise Judo Takımı sporcusu Ayşe Naz Özdemir, bayanlar 36 kg kategorisini 2. olarak tamamladı ve gümüş madalya almaya hak kazandı.



“Başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz”


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Makedonya’da Denizli’yi ve Türkiye’yi temsil eden sporcuları kutlayarak, “Ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandıran şampiyon sporcumuz Mehmet Ali Akıncı ve Ayşe Naz Özdemir’e yürek dolusu teşekkürlerimi iletiyorum. Denizli’miz örnek tesisleri ile başarılı sporcular yetiştirmeye devam edecek” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı
    1. Bitkin halde bulunan kızıl geyik..
    2. "Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları..
    3. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son..
    4. Sinop "Çınar" için kenetlendi
    5. MEB öğretmen atamaları son dakika ne..
    6. Başkan Bayındır, yamaç paraşütü..
    7. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel..
    8. Vali Bektaş, “Zonguldak’a gelen herkes..
    9. Endonezya’da otobüs kazası: 12 ölü
    10. Ev değil hayvanat bahçesi! Evinde her..
    11. Celalettin Topçu Fetihler Hayır..
    12. İran: "Eğer körfezden petrol..
    13. Aydın: "Türk bankacılık sisteminin..
    14. Yavru kediyi suni teneffüs ile..
    15. Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
    16. Almanya'dan Rusya-Ukrayna gaz transit..
    17. Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin..
    18. Nilüfer, Litvanya ve Yunanistan’dan..
    19. Kaza geçiren motosikletlinin yardımına..
    20. Klasik otomobillerle festival korteji
    21. Jandarmadan teröristlere darbe üstüne..
    22. Ortaköy Mesire Alanı vatandaşların..
    23. Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt..
    24. Yıldırım, kaza yapan motorsikletliye..
    25. Aydın: "Türk bankacılık sistemi..
    26. Kaymakam Ünal, muhtarların mahalleleri..
    27. Piknik yapmaya gittiler, yağış etkisi..
    28. Aydın: "Hazine Destekli Kredi Garanti..
    29. CHP'den "mart ayı işsizlik rakamları"..
    30. Mücevher ihracatı, mayısta 362,1..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!