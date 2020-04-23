  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizlili animatör çiftten, balkonda "baloncuk gösterisi"

2020-04-23 17:32:55 -
Denizlili animatör çiftten, balkonda "baloncuk gösterisi"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde animatörlük yapan çift, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinin balkonunda "baloncuk gösterisi" yaptı.

Kervansaray Mahallesi'nde oturan Pınar-Evrim Topcan çifti kurdukları ses sistemiyle, mahalleye marş ve şarkıları yayınladı.

Pınar Topcan, kendisini balkonlarından izleyen komşularına baloncuk gösterisi yaptı. Komşuları gösteriye, alkışlarıyla destek verdi.

Öte yandan Pamukkale Belediyesinin organizasyonundaki palyaçolar da tır dorsesinde sokakları gezerek, çocuklara gösteri sundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı