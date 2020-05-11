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Aktüel

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:35:34 -
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde sattıkları tespit edilen zanlılara yönelik operasyonlarda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların kullandığı bir otomobilde dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 23 gram sentetik uyuşturucu ve 341 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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