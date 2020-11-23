Denizli'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest
DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, ankesör ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları tahmin edilen 2 eski askeri öğrenci ve 1 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.
Polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüpheli, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliği, adli kontrol kararı verdi.