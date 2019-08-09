0553 313 94 23

Denizli'deki depremin yaraları sarılıyor

Bozkurt ilçesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespitini sürdürürken vatandaşlara bir süre daha evlerine dönmemeleri konusunda uyarı yapılıyor

09 Ağustos 2019 Cuma 12:52
Denizli'deki depremin yaraları sarılıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Bozkurt ilçesinde hasar tespit çalışması sürerken vatandaşların bir süre daha evlerine dönmemesi isteniyor.

Kurulan çadırlarda ve evlerinin bahçelerinde geceleyen vatandaşlara Türk Kızılay ve AFAD ekipleri tarafından yemek dağıtımı yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki evleri tek tek gezerek hasar tespiti yapıyor. Öte yandan olası artçı depremlerin oluşturacağı hasara karşı cami ve araçlardan "evlere girilmemesi, tüm çadır ihtiyaçlarının karşılanacağı" yönünde uyarılar yapılıyor.

Güvenlik güçleri de ilçe girişlerinde güvenlik noktaları oluşturarak zaman zaman kimlik kontrolü yapıyor.

- "Böyle sarsıntı görmedim"

Depreme evin içerisinde yakalanan 53 yaşındaki Ruziye Çelik, AA muhabirine, deprem anında binalardan ses gelmeye başlayınca kendisini dışarıya attığını söyledi.

Kiremitlerin hareket ettiğini görünce korktuğunu anlatan Çelik, "İlk kez böyle bir deprem yaşadım. Çok korktuk. Evlerden toz çıkmaya başladığını gördüm. Her yerde hasar oluştu. Geceyi bahçede kurduğumuz küçük çadırda geçirdik. Deprem olmadan önce pazarcı olduğum için hazırlık yapıyordum. Daha sonra korkudan eve giremedik. Ne yapacağımızı bilemedik." diye konuştu.

81 yaşındaki Hanife Avcı ise depremle birlikte evden zor çıktığını anlatarak, "Akşam avluda halının üzerine serdiğimiz yatakta yattık. Ev yıkılacak zannettim. Bayram temizliği yapmıştım. Evimde çok zarar oldu. Daha önce böyle bir sarsıntı yaşamamıştım." ifadelerini kullandı.

Osman Avcı (87) de namaz kıldıktan sonra koltukta oturduğu sırada depreme yakalandığını ve hemen eşini evden çıkardığını belirtti.

İsmail Kaya (87) ise 50 yıl önce yaptıkları evi zarar gördüğü için üzüntü duyduğunu anlatarak, "Camide namazımı kılıp, arkadaşlarla kahveye çay içmeye gitmiştim. Depreme orada yakalandık. Aklıma hemen evim geldi. Çok hasarlı olduğu görünce ağladım. Yıllarca yaşadığım evim ağır hasar almış. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz." dedi.

Geceyi çadırda geçiren 60 yaşındaki Cemil Kaya, çadırların çok rahat olduğunu belirterek, "Çadırlarda sıcacık yattık. Dışarısı soğuktu. Yemeklerimizi yedik. Bu akşam da çadırda kalacağız. Çadır güvenli ama evlerde can güvenliğimiz yok. Devletimizden Allah razı olsun. Ekipler sürekli yanımıza gelerek ihtiyaçlarımızı sordu. Herkesten çok memnunuz. Allah devlete zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:52
  1. Bozkurt
  2. Deprem
  3. Hasar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs'ta kritik görüşme sona erdi
    1. Kıbrıs'ta kritik görüşme sona erdi
    2. HDP Sözcüsü Günay Kubilay:
    3. Futbol: TFF 1. Lig
    4. Kadın girişimci ’şalvar turizmi’ için..
    5. Çaldıran’a yapılacak 5 spor tesisi..
    6. Denizli'deki deprem
    7. Abdurrahim Albayrak, Falcao için..
    8. Migros ve Trendyol’dan iş birliği
    9. "Umarım avantajlarımızı..
    10. Kurban pazarında hareketlilik arttı,..
    11. Akıncı ve Anastasiadis’in görüşmesi..
    12. Badem çorbası | Sütlü tadıyla bol..
    13. Kurban Bayramı öncesinde gıda..
    14. Şehitler kabirleri başında dualarla..
    15. Kamudan ihraç edilen 6 kişiye FETÖ..
    16. İzinsiz bindiği motosiklet ile yedek..
    17. Sıcak hava dalgaları Büyük Set..
    18. "Rize-Artvin Havalimanı projesinin..
    19. Bayram tatlılarına ham ballı tavsiye
    20. Mecliste borçlanma tartışması
    21. Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona..
    22. Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü..
    23. Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri..
    24. Malatya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
    25. (Özel) Kendi kurduğu firmada işçi gibi..
    26. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in Kurban..
    27. Muş Kurban Bayramı namazı saatleri..
    28. Futbol: Süper Lig
    29. GÜNCELLEME - Hindistan'da aşırı..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!