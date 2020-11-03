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Aktüel Denizli'de yüksek gerilim hattı direklerinden demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Denizli'de yüksek gerilim hattı direklerinden demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:39:47 -
Denizli'de yüksek gerilim hattı direklerinden demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yüksek gerilim hattı direklerinden galvaniz kaplamalı demir ve bazı malzemeler çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Direklerden yaklaşık 25 bin lira değerinde galvanizli demir çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Sarayköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarma personelinden oluşan özel ekip, 36 güvenlik kamerasının toplam 63 saatlik kayıtlarını inceleyerek şüpheliler İ.T. (30) ve eşi S.T'nin (26) bulunduğu aracı takibe aldı.

"Demir yumruk" adı verilen operasyonda, ekipleri görünce kaçan zanlılar kovalamaca sonucu yakalandı.

Hırsızlıktan aranan İ.T'nin 69, eşi S.T'nin ise 22 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Daha önce de yakalandığı belirtilen 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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