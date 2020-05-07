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Aktüel

Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 21:27:30 -
Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkisini gösteren sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kent genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinde yağan yağmurun ardından yüksek kesimlerde sis oluştu.

Denizli-Antalya ile Denizli-Muğla kara yolunda aralıklarla etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Cankurtaran ve Sarıabat mevkilerinde görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesiyle trafik durma noktasına geldi.

Araç sürücüleri yolda dörtlülerini yakarak, ilerlemeye çalıştı.

Bu arada bölge trafik ekipleri denetim yaparak, sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarılarda bulundu.

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