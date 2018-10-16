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Denizli'de yaşlı kadın alevlerden kaçamadı

Pamukkale ilçesindeki evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki 2 eve daha sıçradı.

16 Ekim 2018 Salı 10:00
Denizli'de yaşlı kadın alevlerden kaçamadı

Yangın, bugün saat 23.00 sıralarında Belenardıç Mahallesi'nde tek başına yaşayan Elif Arslan'a ait evde çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardıktan sonra alt katta oturan Elif Arslan'ın kızı Hamide Özelce ile yan komşusu Mustafa Erbiş'in evlerine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde Elif Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cesedi, savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.  Yangında 3 evde hasar oluşurken, yangın esnasında evde olmadığı öğrenilen Arslan'ın kızı Hamide Özelce, "Yetişemedim, kurtaramadım anamı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:00
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