Denizli’de kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitim-öğretime bir günlük ara verildi. Öğrenciler ise yarın da okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Denizli’de hangi ilçelerde yarın okullar tatil?

Denizli’de yarın okullar tatil mi hangi ilçede okullar tatil? Denizli Valiliği twitter kar tatili açıklaması!

18 Ocak Salı günü Denizli'nin Acıpayam ve Çameli ilçelerinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. 19 Ocak’ta okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Denizli Valiliği’nden bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.