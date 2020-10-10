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Aktüel Denizli'de yaklaşık 200 yıllık tarihi konak yangında ağır hasar gördü
Aktüel

Denizli'de yaklaşık 200 yıllık tarihi konak yangında ağır hasar gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-10 13:39:11 -
Denizli'de yaklaşık 200 yıllık tarihi konak yangında ağır hasar gördü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde koruma altındaki tarihi konak, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi 1164 Sokak'ta Mustafa Sarıkaya'ya ait olduğu belirtilen ve kullanılmayan 2 katlı konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası tarihi konaktan geriye sadece duvarlar kaldı.

Yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ahşap ve kerpiç yapıdaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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