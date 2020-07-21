Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde satmaya çalıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramada 174 gram esrar, 170 gram eroin, 124 gram sentetik uyuşturucu, 134 sentetik hap, 2 hassas terazi, 2 tüfek, 1 tabanca, 13 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğer 10 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.