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Aktüel Denizli'de üniversite öğrencisi genç kızın katil zanlısı tutuklandı
Aktüel

Denizli'de üniversite öğrencisi genç kızın katil zanlısı tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş, evinde öldürülmüş halde bulundu. Genç kızı boğarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan erkek arkadaşı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:48:00 -
Denizli'de üniversite öğrencisi genç kızın katil zanlısı tutuklandı

Alınan bilgiye göre R.B.H, sevgilisi Tokbaş ile kavga ettiklerini annesine söyledi. Genç kızın sağlığı konusunda endişelenen şüpheli anne polisi arayıp evi kontrol ettirdi.

Yunus Emre Mahallesi 6409 Sokak'taki eve giden polis ekipleri, boğazını sıkarak öldürülen genç kızı buldu.

Pamukkale Üniversitesi Resim Bölümü'nde 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Tokbaş'ın cenazesi morgdan kaldırıldı.

İfadesinde, Tokbaş ile kendisinin 2 aydır aynı evde yaşadığını anlatan zanlının, sonunda Tokbaş'ın evin anahtarını kaybettiğini ve aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

R.B.H'nin, cinayetten sonra korktuğu için cenazeyle birlikte yaklaşık bir saat evde kaldığını, ardından evine giderek annesine durumu açtığını söylediği kaydedildi.

Cinayet zanlısı R.B.H, karakoldaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hâkimi tarafından tutuklandı.

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