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Aktüel Denizli'de traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Denizli'de traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:30:35 -
Denizli'de traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün çarptığı 3 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Karabedirler Mahallesi'nde tarladan traktörüyle dönen Y.G, evine yaklaştığı sırada torunu Yaşar Ali G'ye (3) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine giden ambulans ekibi, tekerleğin altında kalarak yaralanan çocuğu Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çocuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, dedesi gözaltına alındı.

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