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Denizli'de traktör devrildi! Yaralılar var

Denizli'nin Çameli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucunda 5 kişi yaralandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:16
Denizli'de traktör devrildi! Yaralılar var

Alirıza Çiftçi (60) yönetimindeki yulaf ve saman yüklü römorkun bağlı olduğu traktör, Camiyanı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, istinat duvarını aşarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Emine (59), torunları Ayşegül (14), Elif (9) ve Neşe Çiftçi (8), 112 Acil Servis ekiplerince Çameli ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşegül Çiftçi'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:16
  1. i yulaf ve saman yüklü römork
  2. Camiyanı mevkisi
  3. 112 Acil Servis ekipleri
  4. Denizli'nin Çameli ilçesi
  5. Denizli

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