Denizli'de traktör devrildi! Yaralılar var
Denizli'nin Çameli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucunda 5 kişi yaralandı.18 Temmuz 2019 Perşembe 17:16
Alirıza Çiftçi (60) yönetimindeki yulaf ve saman yüklü römorkun bağlı olduğu traktör, Camiyanı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, istinat duvarını aşarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Emine (59), torunları Ayşegül (14), Elif (9) ve Neşe Çiftçi (8), 112 Acil Servis ekiplerince Çameli ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ayşegül Çiftçi'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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