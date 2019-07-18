Denizli'de traktör devrildi! Yaralılar var Denizli'nin Çameli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucunda 5 kişi yaralandı.

Alirıza Çiftçi (60) yönetimindeki yulaf ve saman yüklü römorkun bağlı olduğu traktör, Camiyanı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, istinat duvarını aşarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Emine (59), torunları Ayşegül (14), Elif (9) ve Neşe Çiftçi (8), 112 Acil Servis ekiplerince Çameli ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşegül Çiftçi'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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