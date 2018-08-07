Denizli'de traktör devrildi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Denizli Acıpayam’da devrilen traktörün sürücüsü kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.07 Ağustos 2018 Salı 18:11
Denizli'de, Elif Erdoğan yönetimindeki 64 FS 495 plakalı traktör, Yeşildere Mahallesi Kanal Yolu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktörün altında kalan 59 yaşındaki sürücü Elif Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Esengül Erdoğan ile 7 yaşındaki çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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