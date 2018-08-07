THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Denizli'de traktör devrildi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli Acıpayam’da devrilen traktörün sürücüsü kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

07 Ağustos 2018 Salı 18:11
Denizli'de traktör devrildi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'de, Elif Erdoğan yönetimindeki 64 FS 495 plakalı traktör, Yeşildere Mahallesi Kanal Yolu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktörün altında kalan 59 yaşındaki sürücü Elif Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Esengül Erdoğan ile 7 yaşındaki çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 18:11
  1. Denizli
  2. Yeşildere
  3. Esengül
  4. Acıpayam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altının kilogramı, günü yüzde iki artışla tamamladı
    1. Altının kilogramı, günü yüzde iki..
    2. Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Lizbon..
    3. Uludağ eteklerinde orman yangını!
    4. CHP'li Gaye Usluer: Kurultaya gitmemek..
    5. Havada hareketli anlar! Acil iniş yaptı
    6. Terör devleti İsrail'den açıklama:..
    7. Kocaeli’nde FETÖ’den kapanan yurtta..
    8. Antalya’nın Alanya ilçesinde..
    9. Borsa, günü yükselişle bitirdi
    10. Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık!
    11. Savunma Sanayii Toplantısı'nda kritik..
    12. 3 terörist Türkiye sınırında enselendi!
    13. İsveç'te mangal yaktı diye 11 bin 400..
    14. 248 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Torbalı ilçesinde taksideki gasbın..
    16. Almanya, Erdoğan'ın ziyaret tarihini..
    17. Manavgat ilçesinde hırsızlara linç..
    18. Kocaeli'nde komşusunun ricasını..
    19. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında..
    20. Almanya'dan Erdoğan açıklaması! Kritik..
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman