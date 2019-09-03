Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı Denizli’de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Denizli’de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Karahayit Mahallesi’nde Okan T. idaresindeki 20 T 187 plakalı ticari taksi Necip B.’nin kullandığı 20 ER 134 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler araçlar içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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