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Aktüel Denizli'de tefeci operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Aktüel

Denizli'de tefeci operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 18:51:17 -
Denizli'de tefeci operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kale Cumhuriyet Başsavcılığı kentte yaşayan bir kişinin Denizli, Aydın ve Muğla'da temasa geçtiği 40 çiftçiye tefecilik yaptığı ihbarının ardından yakalama kararı verdi.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince şüpheli E.E'nin mağdurlara zorla senet imzalattıktan sonra borçlandırdığı tespit edildi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının ev ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda senet, tapu senedi ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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