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Aktüel

Denizli'de tarlaya devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 21:00:36 -
Denizli'de tarlaya devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya istikametinden Denizli yönüne gitmekte olan Durmuş Koç yönetimindeki 20 AB 506 plakalı kamyonet, Kırca Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Koç ile araçta bulunan Mustafa Sazlı ve Sedat Efe, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


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