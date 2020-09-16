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Aktüel Denizli'de tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen kandilleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı
Aktüel

Denizli'de tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen kandilleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:13:40 -
Denizli'de tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen kandilleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 kandili satmaya çalıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Göz Piknik Alanı'nda, elindeki tarihi eserleri satmak istediğini söyleyen bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda E.Ö. (50) gözaltına alındı. Zanlının çantasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 kandil ele geçirildi.

Şüpheli işlemler için karakola götürüldü.

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