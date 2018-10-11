THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Denizli'de suç örgütüne dev operasyon! 11 gözaltı

Denizli'de eğlence mekanlarında silahla tehdit, gasp ve yaralama gibi suçlara karıştığı ileri sürülen suç örgütü üyelerine yönelik düzenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:44
Denizli'de suç örgütüne dev operasyon! 11 gözaltı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son günlerde eğlence mekanlarında silahla tehdit, gasp ve yaralama, zorla çek ve senet tahsilatı gibi olaylara karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Suç örgütü üyeleri teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün harekete geçen jandarma, şüphelilere yönelik Karşıyaka ve Aşağışamlı mahallelerindeki 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 6 tabanca 2  av tüfeği, 55 av tüfeği fişeği ve 75 ecstasy uyuşturucu hap ile çok sayıda kişi adına düzenlenmiş farklı miktarlarda çek ve senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 17:44
  1. Denizli
  2. Operasyonu
  3. Suç örgütü operasyonu
  4. gözaltılar var

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silah ruhsatsız çıkarsa Arda ne kadar ceza alır?
    1. Silah ruhsatsız çıkarsa Arda ne kadar..
    2. Öğrenci servisi su kanalına düştü: 3..
    3. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    4. Duruşma öncesi Brunson'a dikkat çeken..
    5. Ordu’da suya yüzde 10 indirim geldi
    6. İnanılmaz süt yalanları
    7. Ev satın alırken...
    8. RTÜK üyesi Ersoy'a trafikte çirkin..
    9. İlk yerli otomobil VEO’nun tasarımı..
    10. 7 bin bekçi alımı sınav konuları 2018
    11. Fransız devinden Türkiye açıklaması:..
    12. Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 kişi..
    13. 'Su ile ilgili çalışmalarımızla..
    14. Amerika borsası düşüşle açıldı
    15. Amasya merkezli silah kaçakçılığı..
    16. Öğrenci servisi ile çarpışan..
    17. A Milli Takım, Rize'de sahneye çıkıyor!
    18. Bekçilik sınav giriş belgesi açıklandı..
    19. Kastamonu'da karşı şeride geçti ölüm..
    20. TFF duyurdu! Olaylı maçın faturası..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!