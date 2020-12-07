Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayanlara ceza kesildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 212 kişiye toplam 187 bin 244 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralı ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlemler uygulandı.

Ekipler, bu kapsamda, 30 Kasım ile 6 Aralık arasındaki kontrollerinde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 60 kişiye 50 bin 444 lira, yine hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal eden 76 kişiye 68 bin 400, hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 76 kişiye de 68 bin 400 lira olmak üzere toplam 212 kişiye 187 bin 244 lira para cezası uyguladı.



