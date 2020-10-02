Denizli'de salgına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına videolu destek

DENİZLİ (AA) - Denizli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplumu tüm tedbirlere uymaya davet eden "Sağlık Çalışanlarını Sevdiklerine Kavuşturmak Bizim Elimizde" başlıklı video hazırladı.



Valilik, Kovid-19 vakalarının tedavisinde görev yapan sağlık çalışanlarının rol aldığı Denizli Devlet Hastanesinde çekilen görüntülerden kamu spotu oluşturdu.



Kovid-19 salgını nedeniyle ailelerinden uzak kalan sağlık çalışanlarının durumuna dikkat çekilen videoda bir sağlık çalışanının kızı ile diyaloğuna da yer verildi.

Vali Ali Fuat Atik, yaptığı açıklamada, "Salgınla savaşta, mücadeleyi hep birlikte yürütmek başarının anahtarı. Tedbirlere harfiyen uymamız sadece kendimiz için değil sevdiklerimiz için de önemli. Lütfen maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım, hijyene dikkat edelim. Güzel günler yakın, zafer sağlığın olsun." ifadesini kullandı.



