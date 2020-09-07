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Aktüel Denizli'de sahte külçe altınla yakalanan kişi hakkında adli işlem yapıldı
Aktüel

Denizli'de sahte külçe altınla yakalanan kişi hakkında adli işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 17:14:37 -
Denizli'de sahte külçe altınla yakalanan kişi hakkında adli işlem yapıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de altın süsü verilmiş külçelerle yakalanan kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobilde arama yaptı. Araçta farklı ebatlarda 5 külçe bulundu.

Üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan ve toplam ağırlığı 5 kilo 520 gram olduğu belirtilen külçelerin, dolandırıcılıkta kullanılabileceği öne sürüldü.

"Paralara eşit sayılan değerde sahtecilik" suçundan adli işlem yapılan zanlının, savcılık kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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