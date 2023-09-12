Denizli'de sağlık hizmetleri yeterli mi? Cevabını İl Sağlık Müdürü Öztürk verdi

Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, il genelinde 15 bin 700 kişilik bir sağlık ordusuyla vatandaşlara hizmet verdiklerini belirtti.



İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, Halk Sağlığı Haftası nedeniyle Denizli’de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ile ilde görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Dr. Berna Öztürk, 15 bin 700 kişilik sağlık ordusuyla 1 milyonu aşan Denizli nüfusuna hızlı, etkili ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya gayret ettiklerini söyledi. Öztürk, "Hastaneleriyle, aile hekimleriyle,özelleriyle, üniversitesiyle Denizli çok güçlü sağlık ordusuna sahip. Bu sağlık ordusundan kastım bugün itibariyle Denizli genelinde 15 bin 700 sağlık çalışanı bulunmaktadır.13 devlet hastanesi, 1 üniversite hastanesi, 1 ağız ve diş hastanesi, 9 özel hastanesi ve 340 aile hekimi ile birlikte Denizli’de ciddi bir şekilde sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. İnsan gücümüzün yüzde 50’yi aşkını kamuda görev yapmaktadır. 8 bin 500 civarı kamu sağlık çalışanı arkadaşım var. 3 bin 100 civarı üniversite hastanemizde yine 4 bin civarı özel sektörde görev yapan sağlık çalışanımız var. 1 milyonu aşan nüfusumuza hızlı, etkili ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya gayret ediyoruz” dedi.



“Aşının yan etkisini kanıtlayan vaka yok”



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Öztürk, korona aşısının kalp rahatsızlıklarını tetikleyip tetiklemediği konusunda, ”Şu anda elimizde böyle bir veri ya da vaka bulunmamaktadır. Ancak, bilim ışığında konuşmak gerekirse aşı sayesinde pandemi sona ermiştir. Aşının yan etkilerinin olup olmadığını ise yapılacak olan bilimsel çalışmalar belirleyecektir” ifadelerini kullandı.



“Binalarımız depreme dayanıklı”



Denizli merkezdeki hastane binalarının depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda da açıklama yapan Öztürk, “Pamukkale Üniversitesi ile bu konuda test çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar bize olumsuz bir durum aksettirilmedi. Olumsuzluk olması durumunda da ivedi olarak gereken yapılacaktır” diye konuştu.



Öztürk, yeni sağlık müdürlüğü binasının 2005 yılında yapılmasına rağmen 2007 yönetmeliğini karşıladığını binanın son derece sağlam olduğunu sözlerine ekledi.