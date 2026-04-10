Denizli’de petshop denetiminde 164 hayvana el konuldu
Denizli’de gerçekleştirilen denetimlerde, belgesiz papağanlar ile istilacı tür kapsamında bulunan kırmızı yanaklı su kaplumbağaları ele geçirildi. İşletme sahiplerine idari para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından petshoplara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı bulundurulan hayvanlar tespit edildi. Yapılan kontrollerde, gerekli belgeleri bulunmayan 1 sevda papağanı ve 13 sultan papağanı ile, bulundurulması yasaklı istilacı türler arasında yer alan 150 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu.
Denetimler sonucunda işletme sahiplerine ilgili mevzuat çerçevesinde idari para cezası uygulanırken, el konulan hayvanlar koruma altına alındı.