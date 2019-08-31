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Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:36
Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Süleyman Mutlu'nun kullandığı 40 EF 264 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Takla atan otomobilde sıkışan sürücü Mutlu'yu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kazada sürücü ile yanındaki isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:36
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