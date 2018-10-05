THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Denizli'de orman yangını çıktı

Honaz ilçesinde bilinmeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı. 6 arazöz ve 20 orman işçisi alevlere müdahale ediyor.

05 Ekim 2018 Cuma 16:00
Denizli'de orman yangını çıktı

Akbaş Mahallesi Karagöl mevkisindeki karaçam ormanında farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına bir helikopter, 6 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangınla ilgili açıklama yapan Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, sarp arazide başlayan yangının 6 farklı noktadan çıktığını belirlediklerini, kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 16:00
  1. Denizli
  2. arazöz
  3. karaçam
  4. Kundaklama
  5. Orman
  6. Yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da 5 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdüler!
    1. Antalya’da 5 yaşındaki çocuğu tekme..
    2. Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
    3. Amerika'dan Google'a durdurma çağrısı!
    4. Malatya’da bu evden dört kamyon çöp..
    5. Gıda katkı maddelerinin bir kısmı bazı..
    6. İstanbul'da dev operasyon! Giriş..
    7. Karakol önünde çatışma!
    8. Çamaşırınızın kat yeri sararmışsa...
    9. Kötü koku gelen evden 4 kamyon çöp çıktı
    10. UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber!
    11. Denizli'de orman yangını çıktı
    12. Sivas’ta 1 dakikada 20 bin liralık..
    13. Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı
    14. Başkanı kaybolan Interpol'den ilk..
    15. Film gibi olay! Kuşu kurtarmak..
    16. Bartın'da tefeci operasyonu: 5 kişi..
    17. Avrupa Birliği itiraf etti: Biz..
    18. HDP'den 12, CHP'den 3 vekil hakkında..
    19. Yeni Zelanda'da teneke kutuda yaklaşık..
    20. Alüminyum kesin kanser yapıyor
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı