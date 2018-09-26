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Denizli'de okul önünde 3 boyutlu yaya geçidi

Pamukkale Belediyesi, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerinde üç boyutlu yaya geçidi uygulaması başlattı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 20:00
Denizli'de okul önünde 3 boyutlu yaya geçidi

DenizliPamukkale Belediyesi tarafından okul önlerinde  öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla üç boyutlu yaya geçidi uygulaması  başlatıldı. 

Fatih Mahallesi'ndeki Hacı İbrahim Cin Ortaokulu önündeki yolda  bulunan "üç boyutlu yaya geçidi"nin diğer bölgelerdeki okul önlerinde de  uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.

Optik yanılsamaya neden olan üç boyutlu yaya geçidi, sürücülerde  "yolda kasis bulunduğu" izlenimi uyandırarak araçların yavaşlamasını sağlıyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, öğrencilerin ve yayaların  güvenliğini sağlamak amacıyla üç boyutlu yaya geçidi uygulaması başlattıklarını  dile getirdi.

Öğrencilerin güvenliğini amaçladıklarını vurgulayan Gürlesin, "Bu  sayede artık çocuklarımız yaya geçidinden daha güvenli bir şekilde geçebilecek.  Sistemi ilçemizdeki tüm okul önündeki yaya geçitlerine uygulamayı hedefliyoruz."  diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Sevilay Efe, üç boyutlu yaya geçidinin  sürücülerin daha dikkatli olması açısından çok faydalı olduğunu kaydetti.

Öğrencilerinden Reyhan Erbuğ da yaya geçidinin çok güzel olduğunu  vurguladı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 20:00
  1. Denizli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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